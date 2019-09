Se billedserie Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Grønt lys til tættere byggeri og højere huse på højskolegrund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grønt lys til tættere byggeri og højere huse på højskolegrund

Roskilde Avis - 12. september 2019 kl. 09:47 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag aften til byrådsmødet var der flertal for, at den gamle højskolegrund skal have ny lokalplan. De Radikale, SF, Konservative og Socialdemokratiet, i alt 20, stemte for, mens 11, Venstre, DF og Enhedslisten var i mod.

Beslutningen betyder, at forvaltningen nu skal i gang med at udarbejde en lokalplan for området, der får en byggeprocent på 34 procent i stedet for de tidligere 25 og huse på fire etager, der måler op til 12,80 meter i stedet for 12.

Desuden blev der på mødet lagt vægt på, at den gamle højskolebygning skal sættes i stand samtidig med byggeriet af de nye huse. Og at der skal være ekstra fokus på skyggegener, indblik og trafik i den kommende lokalplan.

Udvikling

Formand for Plan- og Teknikudvalget Daniel Prehn var lettet over, at kommunen har fået grønt lys til at gå i gang med en ny lokalplan til området.

Det er en af Roskildes bedste adresser, som har ligget brak og forfaldet i de seneste 12 år, hovedsageligt kun benyttet af hundeluftere.

Højskolebygningen, der er fra 1907, forfalder mere og mere, selvom den er erklæret bevaringsværdig.

For udvikling

Karsten Lorentzen (DF) forklarede, at selvom han stemte imod, at man gik i gang med en ny lokalplan for området endnu en gang, så var det ikke fordi, han var imod udvikling af området, hvilket hans parti har kæmpet for længe.

Men han syntes, at hele sangen have haft et uskønt forløb.

Henrik Stougaard (EL) mente ikke, det var i orden, at den nuværende ejer købt en grund med en lokalplan, som denne kort efter ville have lavet om.

Jeppe Trolle (R) og Lars Lindskov (C) mente begge, at det var vigtigt, at området blev udviklet, og derfor var man nødt til at gå på kompromis, så der også var økonomi i det.