Se billedserie Det nye parkeringshus skal erstatte alle de pladser der har været i grundplan på hele den gamle Sortebrødre Plads. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Grønt lys for lokalplan efter: Strid om almene boliger på gammel p-plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grønt lys for lokalplan efter: Strid om almene boliger på gammel p-plads

Roskilde Avis - 28. november 2019 kl. 01:43 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en lang og intens diskussion vedtog et stort flertal i Roskilde Byråd onsdag aften en lokalplan, der giver plads for nye boliger - hvoraf de 25 pct. skal være almene - og erhvervslokaler på de eksisterende parkeringspladser i gadeplan mellem Superbrugsen og Dr. Margrethes Vej ved Sortebrødre Plads.

Modstanden kom især fra Venstre, hvis tidligere gruppeformand Bent Jørgensen angreb Socialdemokratiet for fuldstændig at have skiftet kurs under forløbet:

- Man startede med at opføre et parkeringshus, der skulle hjælpe Roskildes Handelsliv ved at give flere parkeringspladser helt tæt på centrum for at tiltrække kunderne. Men nu er man endt med et 'byfortætnings-projekt', der giver plads til nye boliger og indbyggere, men som alt i alt ikke giver ret mange flere p-pladser - om overhovedet nogen, argumenterede han.

Startede med p-huset

Formanden for Plan- og Miljøudvalget Daniel Prehn (S) forklarede i sit oplæg, at den nye lokalplan er et første skridt i en større parkerings-strategi, der også skal give flere p-huse i Røde Port-byggeriet, på Schmeltz Plads og ved Bønnelyckes Plads på hjørnet af Ringstedgade og Borgediget.

- Første del af projektet på Sortebrødre Plads var at få bygget et p-hus på den østlige del. Her kan der nu være flere biler end på hele det gamle grundareal.

- Efter at de nu er færdigt, er næste skridt, at kommunen kan sælge den vestlige del af pladsen - mellem Superbrugsen - og Dr. Margrethesvej til en privat bygherre, som kan lave boliger og erhverv, forklarede Daniel Prehn.

Han anslog, at der til sidst vil være netto 70-80 ekstra p-pladser på hele Sortebrødre Plads samt de nye boliger og erhvervslokaler, der skal hente flere indbyggere og aktiviteter til Bymidten.

Plads til alle i byen

Prehn afviste et ændringsforslag fra Venstre, der ønskede, at 25 pct. af de nye boliger ikke nødvendigvis skal være almene. I stedet skulle der også være mulighed for andelsboliger eller private udlejningsboliger:

- Nu er der nogen, som kritiserer, at vi ikke længere får så mange nye indbyggere til Roskilde. Men det er jo netop, fordi vi ikke har nok boliger - og slet ikke tilstrækkeligt mange, der er til at betale for en almindelig løn.

- Derfor er det helt afgørende, at vi rundt om i de nye boligbyggerier også får en almen andel, som de fleste har råd til at rykke ind i. Så får vi plads til alle i byen med en blandet befolkning i de forskellige kvarterer.

Bent Jørgensen mente dog fortsat, at Socialdemokratiet havde taget både Roskildes borgere og handelslivet ved næsen:

- Man lancerer en plan om et parkeringshus, der skal hjælpe handelsbyen med at få kunder til. Men nu ender vi med nye boliger - og næsten ingen ekstra p-pladser. Det er at gøre grin med os alle sammen.

- Når Prehn taler om en strategi med flere p-huse er det også hen i vejret. Røde Port-projektet ligger helt stille, efter at kommunen har fjernet den mand, der fik hele ideen. Parkeringshuset på Schmeltz Plads og Bønnelycke er også foreløbig et fatamorgana.

- Men jeg er med på en overordnet debat om fremtidens p-strategi i Roskilde., konkluderede han.

Merete enig

Merete Dea Larsen (DF) var fuldstændig enig med Bent Jørgensen om, hvordan forløbet har været på Sortebrødre Plads.

Henrik Stougaard (El) støttede lokalplanen, fordi den giver plads til boliger for alle.

- Almene lejligheder er nødvendige for de mennesker, der ikke kan låne i banken til at købe, forklarede han.

Jeppe Trolle (R) konstaterede, at der foreløbig er god plads i det nye p-hus.

- Desuden skal vi forberede os på at køre mindre i bil i fremtiden, hvis vi skal redde miljøet. Her ved stationen og busserne kan man godt komme frem og klare sig uden en bil, mente han.

Lars Lindskov (K) mente, at spørgsmålet om antal p-pladser skal ses som en helhed i hele Bymidten.

- Men 25 pct. almene boliger i alle nye bebyggelser er ikke svaret på Roskildes problemer. Vi må finde bedre løsninger end det - og privat udlejningsbyggeri er ikke altid dyrere end det almennyttige, pointerede han.

Ved afslutningen af byrådets møde blev det besluttet at sælge det byggeklare område til en investor, der nu kan gå i gang med at bygge lokalplanens lejligheder og erhvervslokaler.

Indtægterne fra denne handel skal betale for parkeringshuset, der holdt den anslåede pris på knapt 100 mio. kroner samt en række andre opgaver rundt om i kommunen.

tk