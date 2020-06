Se billedserie Frederikke Bak Jakobsen og Sara Bilde Pilegaard.

Grønne ildsjæle får røde huer på

Roskilde Avis - 29. juni 2020 kl. 00:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I årevis har Roskilde Gymnasium samlet elever til frivillige, grønne aktiviteter både i og uden for skoletiden. Grøn Skole-udvalget er bogstaveligt talt vokset til at være ét af de største udvalg på gymnasiet, og det har banet vejen for den nye stx-linje Going Green, som bliver tilbudt efter sommerferien. Den udvikling har de tre nyudsprungne studenter - Frederikke Bak Jakobsen, Halfdan Naundrup Jepsen, og Sara Bilde Pilegaard været med til at præge. De har via frivillighed, engagement og fællesskab skabt grønne initiativer og sat miljø, klima og bæredygtighed på dagsordenen både på 'Amtet' og i byen.

Studenterne med en grøn profil kan nu se tilbage på alle de projekter, som de har været med til at igangsætte på skolen og i nærområdet.

Frederikke og Halfdan har sammen med biotek-studenten Martin Murmann Voldby deltaget i idéudvikling af Roskilde Kommunens klimasikring af Folkeparken. Sammen med to medarbejdere fra kommunen indsamlede de til parkstafetten i 2018 idéer til, hvad man kan få opført i Folkeparken i forbindelse med etablering af et nyt regnvandsbassin.

For Sara har det været en drivkraft at handle på sine idéer om at gøre verden mere klimavenlig. Hun har bl.a. kæmpet for en plastikfri kantine og arrangeret den årlige Grøn Skole uge, hvor der fx har stået tøjbyttedage på programmet.

Nu overlader de tre studenter og deres Grøn Skole-venner fra 3.g roret til de yngre årgange, som fortsætter de grønne initiativer i næste skoleår. Hvis de mangler interessante projekter at kaste sig over, har Halfdan sendt et idékatalog, som de kan lade sig inspirere af.