Grøn børnebutik åbner i Algade

Mandag 8. juni åbner den bæredygtige børnebutik Petit Vert i Algade 19. Signe Lykkemark Mikkelsen har gennem to år været butiksbestyrer i den nu forhenværende Småfolk på samme adresse, og hun kaster sig nu ud i at åbne egen butik med fokus på bedre, brugt børnetøj samt bæredygtige gaveidéer og kemifrit legetøj.

- Jeg kommer også til at have fokus på gaveidéer og barselsgaver. Det mangler der rigtigt meget her i Roskilde, siger den kommende selvstændige, der tager til Algade fra hjemmet i Trekroner.

Signe Lykkemark Mikkelsen har allerede masser af brugt børnetøj til at starte med, og idéen er så fremefter, at kunder frit kan indlevere deres aflagte børnetøj, som Petit Vert så sælger mod kommission.

- Jeg har det hele klar, og jeg er så spændt på det. Og jeg tror min fordel er, at jeg kommer til at have unikke varer, som du gerne vil have i hånden, inden du køber dem, siger hun.