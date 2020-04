Varegården bag SuperBrugsen i Algade bliver nu overdækket og får ny nedkørsel som en del af planerne for bebyggelsen af Sortebrødre Plads.

Grimt hul forsvinder

Hører man til dem, der jævnligt færdes bag SuperBrugsen, kan man ikke have overset den praktiske og nødvendige men grimme gård, hvor supermarkedet får leveret sine vare. Synet forsvinder inden for kort tid, da Roskilde Kommune har frigivet penge til at overdække varegården og samtidig lave ny nedkørselsrampe til gården.