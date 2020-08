Rundvisningerne foregår i den gamle have, der går helt tilbage til sortebrødrenes kloster i Middelalderen

Gratis rundvisninger i den gamle klosterhave

I samarbejde med Realdania byder Roskilde Kloster nu på en gratis rundvisning, hvor deltagerne bliver vist rundt i den gamle klosterhave og får historien om Det Adelige Jomfrukloster. Dertil serveres også et glas mousserende vin.

Oprindelig lå på stedet et Sortebrødre Kloster, hvor munkene holdt til og bl.a. holdt karper i de damme, der nu er en del af Folkeparken.

Ved reformationen i 1536 'huggede' kongen jorden fra den katolske kirke, hvilket Luthers nye lære om religionen gav ham mulighed for.

I 1699 blev her oprettet landets første adelige jomfrukloster. Her anbragte adelsfamilierne deres ugifte døtre, så de ikke skulle have andel i arven, og familiernes godser stadig kunne forblive samlet.