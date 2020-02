Anlægsgartner Thomas Gottlieb kan både glæde sig over endnu en nominering, og at hans virksomhed nu også har fået adresse i Roskilde.

Gottlieb nomineret til 'Årets Anlægsgartner'

- Jeg startede alene i en kostald for 18 år siden. I dag er vi lidt flere, men vi arbejder med samme ydmyghed. Vi vil gerne have at folk får en god oplevelse, når vi kommer på besøg, siger Thomas Gottlieb, der i dag beskæftiger omkring 80 medarbejdere.

Nomineret igen Og nu er den gal igen for Thomas Gottlieb og hans mange medarbejdere. Han vandt titlen som 'Årets Anlægsgartner' gennem Smiley-ordningen for danske håndværkervirksomheder 'Anmeld Håndværker' i 2017.

Siden blev hans virksomhed nomineret igen i 2018 og 2019, og nu er Anlægsgartner Gottlieb atter nomineret som 'Årets Anlægsgartner' for virksomheder med over ti medarbejdere.

Skal vise det

- Det er et skulderklap og en anerkendelse, som jeg straks har givet videre til mine medarbejdere. Jeg er glad for at have dygtige og kompetente medarbejdere ansat, men de behøver ikke gå rundt og fortælle om det. De skal vise det, siger Thomas Gottlieb.