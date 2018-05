Golf på bordet og i møblerne

Eleverne har lavet baner, hvor man skal op på et veldækket bord for at skyde en appelsin gennem opdækningen for at få den i hul. På en anden bane skal man kæmpe sig gennem skilteskoven, og i en tredje gælder det om at få den genstridige bold gennem stuens møblement. Legeværelset, stranden, skoven og cykler har også givet inspiration til nogle af banerne