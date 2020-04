Se billedserie Undervisningen skal foregå i mindre grupper og gerne i fri luft for at minimere risikoen for smitte. Foto: Jan Partoft

Gør klar til 10.000 børn - Roskilde forbereder genåbning til onsdag

Skole- og børneforvaltningen i Roskilde Kommune har i øjeblikket travlt med at forberede genåbning af dagtilbud, folkeskolerne for 0.-5. klasse samt tilbud med specialundervisning for næsten 10.000 børn. Det hele skal være klart til onsdag den 15. april efter påske.

- Vi skal sikre, at alle regeringens bestemmelser om sikkerhed for at undgå en stor spredning af corona bliver fulgt i hver eneste institution. Det arbejde udføres af den lokale ledelse i samarbejde med kommunens forvaltning og de ansattes faglige organisationer, fortæller formanden for Skole- Børneudvalget Jette Henning (S).

I Roskilde Kommune berører det 4.200 børn i kommunens forskellige dagtilbud og klubber, 5.300 børn i folkeskolens 0. til og med 5. klasse samt 400 børn i specialtilbud.

- Hvert enkelt sted skal man sikre, at børnene får de bedst mulige forhold, så alle forskrifter om afstand, god hygiejne osv. kan følges, fortæller Jette Henning.

Forældre orienteres

Forældrene vil få en orientering om, hvordan det nøjagtig skal foregå på den instituiton eller skole, hvor deres børn går.

Oplysningerne kan de finde på kommunens hjemmeside samt de særlige kommunikations-systemer, der findes i hver sektor. For daginstitutionerne hedder det 'Family' og for folkeskolerne AULA.

- Vi vil gøre alt for, at det hele kommer til at foregå så enkelt og sikkert som muligt. F.eks. når man skal organisere aflevering og afhentning ar de små børn i institutionerne.

- Men det kræver så netop et godt samarbejde med forældre, lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere osv., hvis denne store opgave skal lykkes, fremhæver Jette Henning.

