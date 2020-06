Solvang ved Holbækvej er en af byens otte havekolonier, der sammenlagt rummer over 1.200 kolonihaver.

Godt sommernyt: Kolonihaver får forlænget aftale

Roskilde Avis - 03. juni 2020 kl. 09:55

De tusinder af roskildensere, der hvert år nyder en stor del af sommeren i deres kolonihavehus, kan nu se frem til en sikker fremtid og blive boende i mange år.

Roskilde Kommune, der ejer arealerne med de forskellige havekolonier er indstillet på at forlænge lejeaftalerne. De udløber nemlig i løbet af få år, så der kunne være opstået usikkerhed.

På et møde i byrådets centrale Økonomiudvalg, hvor alle de vigtige sager skal igennem, blev det onsdag formiddag vedtaget, at forvaltningen nu skal komme med et oplæg om en sådan forlængelse.

Ordføreren for Socialdemokratiets Gitte Kronbak havde bedt om en plan, så kommunen hurtigst muligt kan få udarbejdet de nødvendige nye kontrakter.

- Når der endnu ikke er sket en forlængelse af lejeaftalerne, skyldes det ny lovgivning på området, så vi skal tage højde for i de kommende kontrakter, forklarer Gitte Kronbak.

Over 1200 haver

I Roskilde kommune findes over 1.200 kolonihaver, der traditionelt har været et fristed for familier, som bor i byens lejligheder.

Oprindelig skulle kolonihaverne give et vigtigt kosttilskud til arbejder-familierne, der her dyrkede kartofler og mange andre grøntsager til at mætte de ofte mange munde.

Men i de sidste mange år har det mere vært pryds- end nyttehaver med græs, blomster osv.

De otte havekolonier i Roskilde har følgende navne: Bregnevej, Granly, Hvilen, Maglehøj, Roarsgave, Rørmosen, Solvang og Vestervang.