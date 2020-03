Godt nyt: Biblioteket giver lov til flere e-bøger og film

Så er der godt nyt til bibliotekets brugere. Det månedlige digitale lån per person hæves til seks ebøger og seks elydbøger på eReolen og streaming af seks film på Filmstriben.

Når udlånet af digitale materialer ikke gøres helt frit, skyldes det, at landets biblioteker er underlagt kvoter for antal downloads, oplyser biblioteket.

Hvis man har svært ved at finde ud af, hvordan de digitale tilbud virker, så sidder bibliotekspersonalet stadig klar til at hjælpe til hverdag og i weekenden over mail og chat.