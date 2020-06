Godkendelse fra miljøminister: Roskilde genstarter dige-byggeri

Roskilde kommune kan nu genstarte byggeriet af diger for at beskytte Jylinge Nordmark imod en ny oversvømmelse, som det skete ved stormfloden i december 2013.

Milhjøminister Lea Wermeling gav onsdag den endelige godkendelse af kommunens ansøgning om at gå i gang. Roskilde Byråd vil nu på et ekstraordinært møde torsdag den 2. juli bevilge pengene til at genstarte projektet.

Digebyggeriet var ellers godt i gang, men blev så bremset sidste år af indsigelser fra en lille gruppe af områdets borgere, der mente, at dige blev for højt og ville genere dem. Folketinget har for kort tid siden vedtaget en ny lov, så denne type protester ikke længere kan få opsættende virkning for projekter, der er livsvigtig for de mange hundrede indbyggere i Jyllinge Nordmark.