Se billedserie Per Thye Rasmussen, der selv bor i Roskilde, har en række gode råd til at holde bedst muligt gang i handelsbyen. Foto: Jan Partoft

Gode råd fra Dansk Erhverv: Vi må holde liv i handelsbyen

Roskilde Avis - 19. marts 2020 kl. 10:18 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Nu gælder det om, at vi ligesom andre steder i landet under corona-krisen gør alt for at holde liv i vores dejlige handelsby Roskilde.

Sådan siger Per Thye Rasmussen, der selv er roskildenser og chefkonsulent i Dansk Erhverv, som er interesseorganisation for detailhandelen. Samtidig er han næstformand på Roskilde Handelsskole.

- Både byens kunder og forretningerne kan gøre en række ting, så vi modvirker, at corona-epidemien skaber en krise, der er større end nødvendigt.

- Først og fremmest skal vi selvfølgelig alle overholde retningslinjerne om god hygiejne samt ikke at samles mere end 10 personer og stå for tæt.

- Men når man respekterer det, er der jo ikke noget galt i at færdes i byen i fri luft og besøge butikker, mens man følger reglerne.

Gavekort og mad

Per Thye er med i et netværk med handelsfolk fra en række byer, hvor deltagerne udveksler gode erfaringer samt ideer.

- Hvis man har en forretning, som man er meget glad for at handle i, så kan jo købe et gavekort til senere, selv om man ikke står og skal bruge noget lige nu. På den måde kan vi sørge for, at butikkerne får lidt penge i kassen og øge deres chance for at komme gennem krisen, fortæller Per Thye.

- En anden oplagt idé er selvfølgelig at købe mad hjem fra restauranterne. Hvis vi f.eks. alle får mad ud af huset en gang om ugen, så kan de i hvert fald holde deres køkken i gang på vågeblus.

Gode råd til butikkerne

Til butikkerne og deres ejere har Dansk Erhverv også en række gode råd, som de hurtigt bør gå i gang med.

- De bør som noget af det første have fat i deres pengeinstitut og få aftaler på plads, så gæld bliver udskudt og likviditeten sikret.

- Så må man snakke med leverandørerne om, hvor mange varer der er brug for i den kommende tid - og betalings-fristerne for dem.

- Bemandingen må selvfølgelig også i en periode indrettes efter, at der ikke er så mange kunder, mens coronaen står på.

Endelig opfordrer Per Thye Rasmussen medlems-butikkerne til at kontakte Dansk Erhverv for at få yderligere oplysninger, f.eks. om hvordan man kan få andel i de store hjælpepakker med mange milliarder kroner, som regering og Folketing gennemfører.

tk