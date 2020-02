Se billedserie Idrætsfesten havde i år flere deltagere og vindere med end nogensinde. Foto: Per Christensen

Goddag og farvel ved: Rekordernes sportsfest

Roskilde Avis - 08. februar 2020 Af Tekst: Torben Kristensen Foto: Per Christensen

For borgmester Tomas Breddam var det et goddag til den første af slagsen, mens Jørgen Aufeldt efter otte år på posten sagde farvel som formand for RIU (Roskilde Idræts Union. Begge spillede en hovedrolle fredag aften i Roskilde-hallerne ved det, der blev rekordernes sportsfest.

Ikke færre end 560 aktive idrætsfolk, ledere, sponsorer samt politikere og ansatte fra Roskilde Kommune var mødt frem. Så mange har der aldrig været før, og det blev nødvendigt at mase ekstra stole og kuverter ind for at få plads til alle.

Borgmester Tomas Breddam var også med til at sætte rekord, da han gav håndtryk til de over 200 idrætsfolk, der i løbet af året 219 hjemførte et danske og internationalt mesterskab til Roskilde Kommune, eller som blev udtaget til et landshold. Så mange er aldrig før blevet præsenteret på scenen, hvorfra de også modtog en lille erindring fra kommunen.

Bevæget farvel

Jørgen Aufeldt fik et bevæget farvel, efter at han nu i 8 år har stået i spidsen for RIU, der er en fælles paraply-organisation for de over 30.000 medlemmer i alle Roskildes sportsklubber.

På vej ud valgte han i år at koncentrere sig om den positive side, hvor Roskildes idrætsfolk henter stadig flere titler hjem til domkirkebyen. Dels pga. det gode arbejde i klubberne, men også fordi kommunen faktisk sørger for gode faciliteter og muligheder.

Aufeldt nåede også at takke hoved-støtterne bag sportsfesten - lige fra kommunen over Festilvalen til Roskilde Avis samt Roskilde-hallerne, der også yder et kæmpebidrag til at få det store arrangement til at køre rundt.

Oven på de mange år som RIU-formand er Aufeldt efterhånden blevet rigtig god til at udfylde rollen. På den måde kan det være lidt ærgerligt, at han stopper nu.

Til gengæld er en solid afløser klar i form af Frank Veje Jakobsen fra Roskilde TeamGym. Klubben startede som en lille forening i Gadstrup, men opnåede mange flotte resultater og nu er rykket ind i det store nye springcenter på Kildegården.

De flittige talenter

Tomas Breddam fik samtidig sin rigtige debut i sportsfesten på en scene med spotlight lige i hovedet foran de næsten 600 deltagere. Den klarede han udmærket ved at koncentrere sig om både enkle og forståelige hovedpunkter.

- Jeg husker selv, da jeg som 12-årig dyrkede svømning og trænede hårdt for at komme i en B-finalen ved det DM. Så nåede jeg ikke længere, men jeg havde lært, at man skulle arbejde meget for overhovedet at nå så langt.

- De fleste af jer her gør det samme ved at træne meget, selv om det regner og er mørkt eller surt, når man skal af sted. I plejer jeres talent flittigt og prøver at blive bedre i et fællesskab med andre. Det er også et vigtigt resultat - for jer selv og alle os andre her i Roskilde.

- De flotte top-resultater sikrer også den bredde i sporten, der er grundlaget for eliten. Samtidig har idrætten en vigtig social og sundhedsmæssig funktion i vores lokale samfund, forklarede Tomas Breddam.

Forrygende afvikling

Som i en række tidligere år var Jacob Olesen fra Festivalen hentet ind som konferencier, og han sørgede atter for en forrygende afvikling af det store show, der var færdig præcist til tiden.

Undervejs klarede han også et forsøg i kuglestød, da medlemmer af atletik-klubben Roar på scenen skulle demonstrere alle disciplinerne og remedier til at fuldføre en 10-kamp.

Henne ved den ene væg stod Roskilde-hallernes direktør René la Cour Sell og glædede sig over, at det store arrangement klappede fuldstændigt, takket være de flittige medarbejdere og den gode organisation.

Alene bespisningen af knapt 600 mennesker på godt en halv time, var en præstation, der havde krævet nøje planlægning. Men det hele klappede på ny perfekt.

Efter sådan en aften er der grund til at være stolt over Roskilde, hvor kommune og foreninger i fællesskab kan stable så flot et arrangement på benene.

Her formår hele byen at samle sig for på en god måde at hylde sine sportsfolk, der har udrettet noget særligt. Den slags skaber både samling og identitet, så de mange deltagende sportsfolk altid kan huske den hæder, som Roskilde her gav dem.