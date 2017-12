Foto: KNUD ERIK CHRISTENSEN

Glemte at bestille julemaden til 20 beboere på bosted

Roskilde Avis - 27. december 2017 kl. 13:41 Af Anette Gundlach

Ingen duft af julemad var, hvad beboerne på et bosted for psykisk syge i Roskilde havde at se frem til, da det blev juleaften i år.

De havde ellers fået lovning på julelækkerier og hygge, men juleaftensdag blev det klart, at en eller anden havde glemt at bestille de gode sager og at julebordet ville forblive tomt, hvis ikke der skete et lille julemirakel.

Hjælp fra lokale

Ejer af Gastronetten Christian Nørgaard Zwicky fik nys om miseren, da han skulle til at lukke ned for forretningen ved 16-tiden.

I næsten samme øjeblik kom ejeren af Vikingebageren Michael Søndergaard forbi for at hente sovsen og rødkålen til juleanden.

De to blev hurtigt enige om, at de ikke kunne lade beboerne i stikken. De blev nødt til at hjælpe de julemadsløse folk, selvom de hverken havde mere flæskesteg eller and i huset, og alle butikkerne i byen var lukkede.

- Det er jo mennesker, der i forvejen har det svært. De skulle ikke lide ekstra ved, at en eller anden havde glemt deres jul. Derfor var det vigtigt for os at hjælpe dem, siger Christian Zwiggy.

Flæskesteg til 20

Michael Søndergaard fik fat i ejeren af pizzariaet, som ligger ved siden af Vikingebageren. Her kan man nemlig købe flæskestegssandwich til dagligt, vidste han.

Ejeren fortalte, at de havde en kæmpe flæskesteg, som var nok til 20 personer, som de godt kunne bruge til middagen.

Stegen blev fragtet til Gastronetten, hvor Christian Zwicky Nørgaard havde travlt med at lave risalamande, ordne varmtrøget laks og andre lækre sager til beboerne.

Michael Søndergaard havde til gengæld masser af brød, som beboerne kunne få til julemaden og til næste dags morgen bord.

Dermed blev det alligevel jul for 20 beboere i Roskilde, som var blevet glemt. Og en eller anden må have meget røde øre over forglemmelsen.

Christian Zwiggys jul blev til gengæld udsat i to timer, da det var ham, der stod for julemaden der.

Til gengæld var både han og Michael Søndergaard glade over at have reddet julen for så mange.

