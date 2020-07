Se billedserie Jeanette Dalsgaard er blevet så glad for Torben Nielsens nye glasafskærmning mellem bordene, at hun også vil beholde den, når coronaen er drevet over. Foto: Lindskov

Glarmester kom på Rådhuskælderen med: Glasklar corona-løsning

Roskilde Avis - 07. juli 2020 kl. 08:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Glarmester Torben Nielsen har skabt en glasklar corona-løsning på Rådhuskælderen ved Stændertorvet, så kunderne i fremtiden er bedre afskærmet imod smittefaren.

Restauratør Jeanette Dalsgaard er klar over, at sygdommen nok ikke forsvinder helt foreløbig. Hun ønskede derfor en permanent løsning, der samtidig passer ind i de historiske lokaler i kælderen under det gamle Duebrødre Hospital, der senere blev til borgmesterkontor og centralforvaltning i Roskilde kommunen.

- Jeg var helt sikker på, at der ikke skulle akryl op hos mig. Rummet er simpelthen for pænt til, at jeg på den måde ville ødelægge æstetikken, fortæller hun.

Torben Nielsen, der ejer glarmester-firmaet Karl E. i Hersegade, fortæller:

- Jeanette og jeg blev ret hurtigt enige om, at corona ikke er noget, der snart er overstået. Derfor skulle afskærmningen nok ikke pilles ned igen efter et par måneder.

- Vi havde begge fornemmelsen af, at det her kunne vare længe, og derfor kunne det også betale sig at lave en mere permanent løsning - og så er den her jo også mere bæredygtig, fastslår Torben Nielsen.

Permanent løsning

- Jeg synes selv, at resultatet er blevet godt. Det passer godt ind, og man kan jo faktisk ikke se, at det ikke altid har været en del af rummets indretning. Glas kan mere end akryl og er heller ikke dyrere, fortæller Torben Nielsen, der også er oldermand for Glarmesterlauget i Danmark.

Selvom afskærmningen kun blev skabt af tvingende omstændigheder, blev resultatet så godt, at Jeanette Dalsgaard vil gøre det til en permanent løsning.

- Jeg tager det ikke ned igen - heller ikke selvom det måske en skønne dag bliver okay at fjerne afskærmningen. Glasset er både effektivt, når det gælder om at reducere faren for smitte, samtidig med at gæsterne hermed får lidt mere privatliv ved bordene, forklarer Jeanette Dalsgaard.

