På sit allersidste møde kunne formanden for Klima- og Miljøudvalget Jonas Paludan (El) komme med et positivt svar til grundejerne i Viby. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Glade grundejere: FORS betaler Viby-kloaker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Glade grundejere: FORS betaler Viby-kloaker

Roskilde Avis - 21. december 2017 kl. 00:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Grundejerner fra bebyggelsen Birkager i Viby skal ikke selv betale for reparationen af deres kloaker, som er ved at bryde sammen. Den opgaver skal klares af Roskildes forsyningsselskab FORS.

Så klart kom svaret fra formanden for Miljø- og Klimaudvalget Jonas Paludan (El), der var glad for at komme med dette positive svar på sit sidste møde, inden han fra nytår træder ud af byrådet.

Fra grundejerforeningen havde Michael G. Andersen og Marianne Polk stillet spørgsmål om sagen. De kunne bl.a. henvise til, at den gamle Ramsø kommune flere gange skriftligt havde lovet at overtage denne forpligtelse, der siden er overgået til forsyningen.

De to kunne heller ikke forstå, at det skulle tage så lang tid at få et svar, mens der blev store og nærmest livsfarlige huller i vejen.

- Jeg skal beklage, at det har taget så lang tid. Men vi skulle være helt sikre juridisk, før vi turde svare.

- Til gengæld har jeg godt nyt til jer. FORS har nu ansvaret for vedligeholdelsen af disse kloaker, svarede Jonas Paludan.

Michael Andersen og de øvrige grundejere fra Viby var meget glade for det svar. Nu slipper de for selv at skulle betal de dyre reparationer eller ende i en lang retssag med FORS og kommunen.

tk