Glade 60'er hits

Bandet Shaking All Over er på Café Gullanden lørdag 24. oktober fra klokken 11 til 14. Her byder de på musik fra 1960'erne med enkle og glade hits. Spillestilen er fra boogie via rythm´n´blues til rock & roll. Bandet er en lokal trio med Finn Hansen, Flemming Erichsen og Ralf Hauger. Instrumenterne er bas, guitar og trommer.