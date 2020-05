Herrefrisør Martin Petersen i Peberrenden oplever, at kunderne betaler ekstra forud for at hjælpe ham i gang.

Glad frisør i Peberrenden: Kunder vil betale forud

Sådan siger en glad og tilfreds frisørmester Martin Petersen. Ligesom mange af sine kolleger har han haft rygende travlt og klippet mange timer om dagen, efter at det blev tilladt for at åbne på ny oven på corona-karantænen.

- Flere af kunderne har betalt mig 1.000 kroner, så der er til nogle gange. Det gør de for at være sikre på, at de også har en frisør i fremtiden.

- For de er jo godt klar over, at vi godt kan bruge nogle penge, efter at vi nu har været tvunget til at holde lukket i over en måned. Jeg er meget glad for denne opbakning, siger Martin Petersen, der på denne måde nu kommer til at klippe på afbetaling.