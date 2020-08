Se billedserie Borgmester Tomas Breddam taler ved et tidligere forberedelsesmøde om Tour-start i Roskilde.

Glad Roskilde-borgmester: - Touren er kun udsat

Roskilde Avis - 03. august 2020

Roskilde får alligevel sin start på den første landevejs-etape af verdens største cykelløb Tour de France - den blev kun udsat et år til 2022.

Borgmester Tomas Breddam, der sammen med hele byrådet og kommunens ansatte allerede har lagt stor energi og brugt penge på at få den enorme begivenhed hertil, var enormt glad, da nyheden blev offentliggjort mandag.

- Jeg er bare lykkelig over, at det hele lykkedes alligevel. Det ville have været alt for ærgerligt, hvis coronaen og alle dens konsekvenser havde ødelagt Roskildes muligheder for med denne begivenhed at nå ud til mange millioner tv-seere, der i hele verden følger cykelløbet. Det er jo verdens tredjestørste sportsbegivenhed efter Fodbold-VM samt OL - og i 2022 er det den største, fordi de andre ikke foregår det år.

Starten var ellers planlagt til at foregå allerede næste år i 2021, men det blev umuligt at gennemføre, fordi det stødet sammen med to store udsatte begivenheder, nemlig OL i Japan og fodbold EM i København.

I stedet har Tour-arrangørerne fra selskabet Amaury Sport Organisation valgt til næste år at rykke de tre første etaper til Bretagne.

2. juli fra Roskilde

Løbets start med de tre første etaper i 2022 'Le Grand Départ' skal ifølge den nye plan afvikles på samme måde, som det var planlagt til 2021.

Den første tidskørsel foregår fredag i Københavns gade, hvor rytterne bl.a. skal forbi den royale residens på Amalienborg.

Anden etape skal så starte i Roskilde - samme lørdag, som Festivalen nærmer sig sin afslutning.

'Le village', hvor ryttere og andre medvirkende i den store karavane er samlet, skal placeres ved Vikingeskibsmuseet.

Herfra triller de så op ad Maglekildebakken til Stændertorvet, hvorfra den officielle start foregår mellem alle de historiske bygninger, først og fremmest UNESCO-domkirken, hvis gotiske byggestil netop er inspireret af de franske katedraler.

Feltet kører så øst ud ad byen og kommer på et tidspunkt ad Sdr. Ringvej forbi Astersvej, hvor direktør Prudhomme giver løbet frit, så feltet kan begynde at køre ræs.

Vest for Roskilde skal rytterne køre ad flere småveje i Lejres flotte og bakkede terræn, og til sidst kører de ud af området over Munkholmbroen til Holbæk.

Over Storebælt

Oprindelig havde de danske arrangører ønsket, at etapen skulle slutte i Odense.

Men det fik Christian Prudhomme og hans løbs-eksperter ændret. De lægger nemlig stor vægt på at få rytterne til at køre over Storebælts-broen, hvor sidevinden kan splitte feltet helt op, så der vigtige tidsforskelle og ekstra spænding allerede på denne anden etape. Derfor blev målet placeret allerede i Nyborg - lige efter broen.

Den tredje danske etape køres fra Vejle til Sønderborg, der er valgt, fordi hele Tour-karavanen herfra let kan komme med fly til hjemlandet.

Forberedelser fortsætter

Roskilde var allerede godt i gang med optakten til en Tour-start i 2021, da coronaen satte en stopper for de fleste aktiviteter.

En af ideerne er at få inddraget byens omfattende foreningsliv i forberedelserne, så det kunne blive et arrangement for alle roskildensere - og ikke kun ping'erne. Dette arbejde kan nu for alvor sættes i gang på ny.

