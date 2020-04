Glad Frisør Bøje efter genåbning: Fantastiske kunder

En glad Finn Bøje i frisørsalonen på Skovbovængets Allé efter genåbningen.

Roskilde Avis - 25. april 2020 kl. 09:30 Af Foto: Patrick Holbek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Kunderne har været helt fantastiske og hjulpet med til, at det hele kører fint. For mig har det været skønt at møde dem igen, for jeg har savnet dem.

Finn Bøje i Skovbovængets Allé var en af Roskildes mange frisører, der i denne uge kunne åbne. Det skete, efter at Folketingets partier besluttede at lade en række liberale erhverv starte igen oven på en corona-lukning gennem flere uger.

- Jeg er så glad for, at det hele er gået godt. Her i salonen arbejder vi to mennesker på 140 kvm., så der er forholdsvis god plads, hvilket også har gjort det lettere at leve op til sikkerheds-kravene om god afstand osv.

For at gøre det omhyggeligt regner de med at kunne tage en kunde i timen, når arbejdet tilrettelægges på den rigtige måde, fortæller Finn Bøje.

Klipper hinanden

'Vi kan ikke leve af at klippe hinanden', hedder det i et gammelt mundheld, men det er dog ikke helt rigtigt.

Åbningen for frisører, terapeuter og en række andre faggrupper giver nemlig et økonomisk pust til et ellers nedbremset samfund. Den økonomiske betydning er måske ikke så stor, men det psykologiske signal er så meget vigtigere.

Nu ser folk et konkret bevis på, at samfundet starter igen, selv om det går langsomt. Det kan hjælpe med at skabe en optimisme, som breder sig. Hvis man alligevel skal til fodterapeut, frisør, tatovør eller noget andet, vil flere samtidig besøge andre forretninger og skabe mere liv.

Derfor er de genstartede frisører og øvrige små virksomheder et godt tegn på, at det hele går den rigtige vej.