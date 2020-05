Se billedserie Gitte med sin egen hundeflok. I baggrunden ser man Dyrenes Beskyttelses redningsvogn, som man kan komme i kontakt med på 1812. Foto: Anette Gundlach

Send til din ven. X Artiklen: Gitte hjælper dyr i nød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gitte hjælper dyr i nød

Roskilde Avis - 13. maj 2020 kl. 00:15 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg hjælper dyr i nød, så præcise falder ordene, når man spørger Gitte Westen Breaum fra Viby S, hvorfor hun har været kredsformand i Dyrenes Beskyttelse i seks år. Hun vil mærke, at hun gør en forskel, når hun bruger meget af sin tid på frivilligt arbejde. Derfor reagerede hun også hurtigt, da hun så et opslag om, at de manglede en kredsformand i det gamle Roskilde Amt, der strækker sig fra Stevns til Skibby, forklarer hun.

Læs også: Rikke og Rikke er nye ledere på Dyreinternat

Vagtcentralen Ring 1812



Du finder et dyr med tydeligt tegn på sygdom eller skade. Har mistanke om vanrøgt af hus- eller landbrugsdyr.

Har mistanke om uansvarligt ejerskab.

Har påkørt et dyr, som har overlevet ulykken. Ring 1812Du finder et dyr med tydeligt tegn på sygdom eller skade. Har mistanke om vanrøgt af hus- eller landbrugsdyr.Har mistanke om uansvarligt ejerskab.Har påkørt et dyr, som har overlevet ulykken. At Gitte elsker dyr er man ikke i tvivl, når man ser hende flankeret af sine fem firbenede følgesvende. I privatlivet er hun selvstændig hundetræner. Derhjemme har hun både heste og katte. Og da Roskilde Avis møder hende ved Dyrenes Beskyttelses Internat i Roskilde, titter fire par brune hundeøjne roligt ud fra bilens åbne bagagerum. Det er hendes fire rød hvide australien shepherd, der følger hende med øjnene, og inde fra bilen venter en lille langbenet hund på hende. Hundene er for det meste med, når hun ikke er ude for at redde dyr, for man ved jo aldrig, om man kommer forbi et godt sted til at gå tur, forklarer hun.

Første redning Gittes ilddåb som frivillig dyreredder fandt sted, efter at en forbipasserende bilist havde kørt forbi en ko et par dage i træk. Koen så mere og mere udmarvet og elendig ud for hver gang, han kørte forbi. Derfor kontaktede han Dyrenes Beskyttelse på vagtcentralens telefonnummer 1812. Da Gitte dukkede op på adressen, så hun ikke bare en ko, men mange dyr, der ikke havde det godt. Gårdspladsen sejlede af skrotbiler og møg, så man knapt kunne komme forbi. Dyrene havde ikke set dagens lys længe og stod i skidt og møg i staldene.

- Det var meget overvældende, og jeg kendte slet ikke noget til køer. Fra Dyrenes Beskyttelse fik hun at vide, at hun bare skulle skrive alt ned, hvad hun så. Kort efter blev ejeren af køerne politianmeldt. Det er meget forskellige sager, de frivillige bliver kaldt ud til, og de kan altid få en ekstra person med, hvis der er brug for det, forklarer hun. Sagerne kan dreje sig om alt fra, dyr, der ikke bliver behandlet godt hos deres ejer, en måge, der har brækket vingen eller kattekillinger, der er dumpet i en kasse. For at kunne tackle de mange forskellige personer og dyr, de møder, er de på to kurser om året, så de lærer de nyeste ting. Og så er de tilknyttet en mentor, så de kan tale ud om deres mange oplevelser, når de kommer ud.

80 procent af sagerne i Dyrenes Beskyttelse handler om katte. For eksempel efterladte killinger.



Solstråler Hun bliver ofte spurgt, hvordan hun kan klare at se de mange dyr, der er i nød. - Jeg hjælper dem jo netop væk fra problemet, det er det, der gør en forskel på mig. Nogle gange, når en ejer bliver anmeldt, ender det hele godt for både dyr og ejer. Hun forklarer, at det kan være dyrene er for tynde, fordi de får for lidt mad, er allergiske eller andet. - Så taler vi med ejeren om, hvad de kan gøre, og lige pludselig går det godt igen. Den slags solstrålehistorier, oplever vi også, selvom det ikke er så tit. De fleste opgaver for de frivillige går ud på at redde dyr, og Gitte får nogle gange tre henvendelser om dagen. 80 procent af sagerne handler om katte, for eksempel efterladte killinger, fortæller Gitte, som ønsker sig, at folk begynder at neutralisere deres katte, så de er fri for at dumpe dem. I øjeblikket er der dog rimeligt roligt, og hun får derfor kun tre henvendelser om ugen. Nok fordi så mange holder sig hjemme i øjeblikket, tænker hun. Gitte frygter dog, at det kommer til at boome med dyr, der har det svært igen til efteråret, når coronakrisen er løjet lidt af. I øjeblikket anskaffer mange sig nemlig kæledyr, fordi de har masser af tid til husdyr i hjemmet. Men når folk pludselig skal på arbejde igen og hverdagen rammer, så kan det være at tiden bliver for knap til et kæledyr, frygter hun. Hun bliver ofte spurgt, hvordan hun kan klare at se de mange dyr, der er i nød. - Jeg hjælper dem jo netop væk fra problemet, det er det, der gør en forskel på mig. Nogle gange, når en ejer bliver anmeldt, ender det hele godt for både dyr og ejer. Hun forklarer, at det kan være dyrene er for tynde, fordi de får for lidt mad, er allergiske eller andet. - Så taler vi med ejeren om, hvad de kan gøre, og lige pludselig går det godt igen. Den slags solstrålehistorier, oplever vi også, selvom det ikke er så tit. De fleste opgaver for de frivillige går ud på at redde dyr, og Gitte får nogle gange tre henvendelser om dagen. 80 procent af sagerne handler om katte, for eksempel efterladte killinger, fortæller Gitte, som ønsker sig, at folk begynder at neutralisere deres katte, så de er fri for at dumpe dem. I øjeblikket er der dog rimeligt roligt, og hun får derfor kun tre henvendelser om ugen. Nok fordi så mange holder sig hjemme i øjeblikket, tænker hun. Gitte frygter dog, at det kommer til at boome med dyr, der har det svært igen til efteråret, når coronakrisen er løjet lidt af. I øjeblikket anskaffer mange sig nemlig kæledyr, fordi de har masser af tid til husdyr i hjemmet. Men når folk pludselig skal på arbejde igen og hverdagen rammer, så kan det være at tiden bliver for knap til et kæledyr, frygter hun.

Dyrenes Beskyttelse Dyrenes Beskyttelse har som mål at hjælpe alle dyr i nød. Ofte lykkes det med en hurtig indsats, men det hænder, at sager er mere indviklede og tidskrævende, end de umiddelbart ser ud til. Dyreredning og vejledning kan være en kompliceret affære, fordi ikke to sager er ens. Både lovgivning, praktik og økonomi spiller ind. Hvis man ser et dyr i nød, kan man ringe til vagcentralen på 1812. Dyrenes Beskyttelse har som mål at hjælpe alle dyr i nød. Ofte lykkes det med en hurtig indsats, men det hænder, at sager er mere indviklede og tidskrævende, end de umiddelbart ser ud til. Dyreredning og vejledning kan være en kompliceret affære, fordi ikke to sager er ens. Både lovgivning, praktik og økonomi spiller ind. Hvis man ser et dyr i nød, kan man ringe til vagcentralen på 1812.