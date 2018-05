Send til din ven. X Artiklen: Gitte Simoni: Kan ikke trylle med ydernumre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gitte Simoni: Kan ikke trylle med ydernumre

Roskilde Avis - 15. maj 2018 kl. 12:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne i Svogerslev må vente med at få en læge, fortæller DF-politiker Gitte Simoni, der er formand for Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering i Region Sjælland.

Hun forklarer, at hun udmærket kan forstå, at beboerne i Svogerslev gerne vil have en læge tæt på.

- Men vi kan ikke bare trylle med ydernumrene, når der er lægemangel andre steder i regionen.

- I øjeblikket er der flere læger i Roskilde, der har plads til nye patienter.

- Muligheden for Svogerslev er, at når en læge i Roskilde lukker, så kan vi rykke et ydernummer til den del af kommunen. Det kan ske i løbet af ganske få år, siger Gitte Simoni. Hun forklarer, at man har den regel, at der højest må være 15 kilometer til den nærmeste læge, den regel bliver overholdt selvom man bor i Svogerslev og har læge i Algade.