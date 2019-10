Se billedserie Handi-Festival får ny formand. Den tidligere formand, Gitte Kronbak, er bange for, at det ellers kan gå ud over klubben, at hun sidder i byrådet for Socialdemokratiet, der har flertal. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Gitte Kronbak trækker sig med blødende hjerte: Dan Hacke er ny formand for Handi-Festival: Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gitte Kronbak trækker sig med blødende hjerte: Dan Hacke er ny formand for Handi-Festival:

Roskilde Avis - 09. oktober 2019 kl. 09:43 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gitte Kronbak overlader roret som formand i Handi-Festival til Dan Hacke.

Hun er glad for, at han sagde ja, fordi han har et stort netværk, da han er tidligere formand for Roskilde Festival og chef for Roskilde Hallerne. Han har desuden forstand på børn og unge, da han er tidligere leder af Hedeboparkens Fritidscenter og leder af klubben Viadukten.

Det er dog ikke helt frivilligt at Gitte Kronbak, som har været med til at stifte Handi-Festival, trækker sig tilbage.

Hun er bange for, at det socialdemokratiske flertal i Byrådet vil blive brugt i mod hende og også festivalen, fordi hun selv sidder i Byrådet for samme parti.

- Festivalen har netop fået et tilskud på 150.000 kroner, jeg vil ikke have skudt i skoene, at det er fordi, jeg er socialdemokrat, vi har fået det, siger Gitte Kronbak og fortsætter:

Ingen snak om urent spil

- Jeg vil ikke risikere, at mit politiske standpunkt får indflydelse på festivalen. På denne måde er der ingen tvivl og ingen mulighed for at tale om urent spil.

Hun slår fast, at det er underligt at trække sig for noget man holder af og har kæmpet for.

- Festivalen er mit barn, og et af mine børn kommer der, siger Gitte Kronbak.

Hun håber på, at Dan Hacke med sit store netværk, kan få nogle flere penge til at gå i festivalens retning.

- Vi ville gerne lave festivalen større, så flere kan få billetter, men det koster 170.000 kroner at leje den store hal, og vi har kun 150.000 kroner fra kommunen, siger Gitte Kronbak.

- Mange af deltagerne skal betale dobbelt for billetterne, fordi de også er nødt til at have en deltager med. Blandt andet derfor vil vi gerne holde billetprisen nede.

relaterede artikler

Kommune siger nej: festival i fare 10. september 2019 kl. 11:18

Fotoserie: Tredje omgang Handi Festival 14. marts 2019 kl. 12:37

Musikvideo: Superfans og autografjægere er vilde med bandet Candy Floss 06. februar 2019 kl. 06:36