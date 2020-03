Gitte Dueholm om corona: hjemløse er endnu mere udsatte

Hun har derfor iværksat et nødberedskab til de mange hjemløse, der plejer at hygge sig, spise og læse avis indenfor i den hyggelige cafe alle ugens dage i åbningstiden 9 til 16.

Men det er også det eneste sted, de kan gå hen i øjeblikket, for biblioteket og de mange andre steder, de plejer at tage hen om dagen er lukket ned.

Bænke væk

For at gøre det hele endnu værre har kommunen fjernet mange bænke fra parker og legepladser, så det heller ikke længere er muligt at tage en pause eller en lur der, hverken for dem eller for dårligt gående.