Genstart på Jobcenteret

Jobcenteret bag Rådhuset på Rådhusbuen er oppe i omdrejninger igen efter et par større omvæltninger i seneste år, hvor den seneste har været corona-krisen.

- Vi har benyttet lejligheden til at få lavet om på vores jobbutik, siger jobchef Karen Djørup.

- Nu bliver man ikke mødt af en skranke, når man kommer ind, der er i stedet for et stort åbent rum, og medarbejderne sidder eller står ved nogle små runde borde. Før var lokalet slidt og mørkt.

- Ideen er, at folk skal føle sig velkomne, så de ser det som en vej til arbejde og ikke til ledighed.

Formanden for beskæftigelsesudvalget Bent Jørgensen fra Venstre er helt på linje med jobchefen.

- Vores opgave er at hjælpe folk i gang og tilbage til et job, hvis der er blevet ledige, og her er det første møde vigtigt.