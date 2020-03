Genbrugspladsen i Roskilde er atter åben fra klokken 8.00 til 17.00. (Foto: Thomas Olsen) Foto: THOMAS OLSEN

Genbrugspladsen genåbnet: Sætter ekstra mandskab ind

Roskilde Avis - 31. marts 2020 kl. 09:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskildes genbrugsplads på Vestre Hedevej blev genåbnet tirsdag med ekstra mandskab for at styre afviklingen.

Samme morgen holdt Klima- og Miljøudvalget møde for at diskutere, hvordan sagen skulle gribes an ifølge retningslinjer fra Kommunernes Landsforening og erfaringer fra andre steder.

- Vi må udforme de præcise retningslinjer lidt efter, hvordan det hele forløbet. Nu er der i hvert fald hentet flere folk fra kommunens materielgård til at assistere på genbrugspladsen, fortæller udvalgets formand Karim Arfaoui (S).

- Vi skal være sikre på, at det hele foregår sundhedsmæssigt forsvarligt, og at brugerne opfører sig hensigtsmæssigt inde på pladsen. Blandt andet opfordrer vi folk til at sortere omhyggeligt hjemmefra, så de ikke skal køre frem og tilbage ude på pladsen, men kan få tingene afleveret hurtigst muligt.

I første omgang holdes genbrugspladsen nu åbent for private brugere i tidsrummet 8.00 - 17.00.

Bøjer sig for kritik Genåbningen kommer efter længere tids kritik fra mange sider. Blandt andet fra Venstres leder i Roskilde Jette Tjørnelund, der mente, at de negative konsekvenser ved lukningen var større end den risiko, der kan være ved en aktivitet i fri luft. I en ny vejledning fra KL anbefales, at der indføres adgangsbegrænsning, så brugerne ikke kommer for tæt på hinanden. Hvor mange der så kan lukkes ind samtidig, afhænger af pladsens størrelse.

Kommunernes Landsforening havde i første omgang udsendt et direktiv om, at genbrugspladser burde holdes lukket under corona-epidemien. Men nu er man kommet på bedre tanker og har efter forhandlinger med sundhedsmyndighederne og de selskaber, der driver genbrugspladserne, fundet ud af, at det godt kan lade sig gøre alligevel.

