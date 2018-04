Se billedserie Hestetorvet er meget velegnet til at holde marked. Som her hvor børnene er til ?købmand for en dag? og sælger legetøj, som de ikke mere bruger. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Genbrugsmarked for børnenes skyld: Luksus-salg på Hestetorvet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genbrugsmarked for børnenes skyld: Luksus-salg på Hestetorvet

Roskilde Avis - 22. april 2018 kl. 01:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Når Roskilde Avis nu arrangerer sådan et luksus-marked på Hestetorvet den 5. maj til fordel for Julemærkehjemmet Liljeborg, så betyder det alt, siger Klaus Holm.

Han er fundraiser for erhverv i Julemærkefonden, der driver de i alt 5 julemærkehjem i Danmark.

Klaus Holm har kontor på Liljeborg på det gamle Haraldsborg Plejehjem i Roskilde, som er det nyeste julemærkehjem i Danmark. Det er ombygget og udvidet af Pandora-grundlægger Winnie Liljeborg fra Veddelev, der har stillet lokalerne til rådighed for Julemærkefonden.

Samtidig blev driften garanteret i en årrække, men herefter skal Julemærkefonden selv skaffe midlerne til driften - ligesom ved de andre Julemærkehjem i Danmark.

- Derfor er det så vigtigt med opbakning fra både enkeltpersoner, erhvervsliv samt kommunen - og i Danmark er der heldigvis tradition for at mennesker støtter hinanden, siger Klaus Holm.

Han glæder sig over, at så mange medarbejdere ude i virksomhederne er klar med støtte. Klaus Holm fremhæver bl.a. Novo Nordisk, der gennem deres medarbejderprogram for frivillige godgørende aktiviteter, TakeAction, støtter de danske Julemærkehjem med indsamlinger og frivillige aktiviteter.

250 for en bod

Roskilde Avis arrangerer nu et luksus genbrugs-marked på Hestetorvet lørdag den 5. maj. Her skal interesserede betale 250 kr. for en bod, og disse penge går ubeskåret til Julemærkehjemmet Liljeborg.

De, der har købt boder til markedet, beholder selvfølgelig selv den indtægt, som de får ved deres salg.

Alle kan tilmelde sig på hos tine.hansen@sn.dk og samtidig indbetale 250 kr. til reg. nr. 4955 kontonr. 121 60 666 - mærk indbetalingen "genbrug"

Fakta

I over 100 år har Julemærkehjemmene hjulpet udsatte børn.

Først var udfordringen tuberkulose, mens det nu handler om at hjælpe børn mod mobning, ensomhed og overvægt.

Liljeborg åbnede i januar i år og er det 5. Julemærkehjem i Danmark

Her er plads til 48 børn i alderen 7-14 år.

Et ophold varer 10 uger, men hele forløbet strækker sig over et halvt år fra første møde til sidste opfølgningsbesøg.

Et barn taber i gennemsnit 9, 3 kilo under et ophold på Julemærkehjem

Før opholdet oplever 70 % af børnene mobning. Dette tal falder til 15 % efter opholdet.

Inden opholdet har kun 39% et ordentlig selvværd. Bagefter er det steget til 74 %

Et barns ophold koster 67.300 kr. og er gratis for familien.