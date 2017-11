Genbrugscontainere i Svogerslev går op i røg

Genbrugscontainerne på Stamvejen i Svogerslev er blevet brændt af hele seks gange. Det betyder nu, at beboerne må undvære at komme forbi med glas og pap på stedet. Kommunen sætter nemlig ikke nye containere op, kan man læse på et skilt, der blev sat op for et par uger siden.