Malerne er her i gang med at genoprette motivet på Mie Mørkebergs gavlmaleri.

Gavlmaleri får lappet skaderne efter hærværk

For knap et år siden bliv Mie Mørkebergs gavlmaleri på Reidls hus i Algade 27 indviet, og kort tid efter blev det skændet med store lysegrå/sølvfarvede plamager, der var sprayet på. I første omgang blev hærværket fjernet ved at male det over med sort maling. Selv om den sorte farve er en del af gavlmaleriet forsvandt flere detaljer fra motivet.