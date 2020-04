Gang i kortklipperen

Politiet havde tirsdag morgen flere kontrolsteder på vejen for at tjekke om hastighedsgrænserne blev overholdt.

Et af stederne var Køgevej ved stien til Rønøs Alle. Her stod ATK-bilen mellem klokken 5.42 til 12.26. Strækningen ligger i byzone og hastighedsgrænsen er 50 km/t.

Der blev målt 2.933 køretøjer. 366 blev blitzet. 47 af dem kørte så stærkt at det udløser et klip i kørekortet. Fem kørte mere end 60 procent for stærkt (80 km/t). Det kan udløse en betinget frakendelse af kørekortet.