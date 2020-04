Kommunen er i gang med at sælge grunden ved rundkørslen til højre i billedet.

Gang i grundsalg ved rundkørsel

Roskilde kommune har sat gang i processen med at sælge grunden ved den store rundkørsel op til Helligkorsvej og Møllehusvej.

Her er det planen at opfører nye boliger, der kan være med til at opfylde behovet hos de mange mennesker, der gerne vil flytte til byen.