Gammel Ford ramte cyklist

En 53-årig mandlig cyklist blev sent torsdag eftermiddag ramt af en bil. Det skete mens han kørte på cykelstien på Københavnsvej ved Shell-tanken ved Røde Port. Bilisten kørte fra stedet uden at give sig til kende. Cyklisten har oplyst, at bilen var en ældre grå Ford. Uheldet skete cirka klokken 17.30. Hvis man har set uheldet ske, vil politiet gerne have et tip på telefon 114. Den 53-årige måtte en tur på skadestuen for at blive tjekket.