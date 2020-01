FGU i Roskilde må udskyde købet af BOMI-bygningen ved Maglegårdsvej, fordi der er dukket en stor gammel gæld op fra Taastrup og Greve. (Foto: Jan Partoft)

Gammel FGU-gæld forsinker BOMI-køb - Eleverne må blive i produktionsskole

Roskilde Avis - 17. januar 2020

En gammel gæld, der er dukket op i den sammensluttede FGU-uddannelse for Roskilde og nabo-kommunerne, fører nu til, at købet af BOMI-bygningen med Hjerneskadecentret på Maglegårdsvej bliver forsinket.

FGU står for Forberedende Grund Uddannelse. Den henvender sig til unge, der er gået ud af folkeskolen, men som ikke er kommet i gang med en anden uddannelse eller et arbejde. Meningen er så, at FGU skal motivere dem til at komme videre og i gang med noget.

FGU-Skolen Øst dækker Roskilde, Høje-Taastrup, Greve, Lejre samt Solrød kommuner og samler bl.a. de tidligere produktionsskoler i området.

Stor gæld Efter etableringen af det nye samarbejde dukkede en række økonomiske uregelmæssigheder op i den tidligere Produktionsskole Greve/Høje-Taastrup, og den tidligere leder herfra blev fyret.

Nu har det så vist sig, at FGU-Øst også må overtage en stor gæld fra den tidligere Greve/Høje-Taastrup Produktionsskole, som ingen tidligere havde hørt om.

Skærpet tilsyn På grund af denne uventede gæld har den statslige Styrelse for Undervisning og Kvalitet etableret et skærpet økonomisk tilsyn med FGU-Skolen Øst.

Jette Henning, der er formand for Skole- og Børneudvalget i Roskilde samt bestyrelsesformand for FGU-Øst, er meget ærgerlig over situationen:

- Derfor er vi nu er i gang med at få et samlet overblik over institutionens økonomiske situation i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet for at sikre et attraktivt uddannelsestilbud og en god og stabil drift i de kommende år.

Ledelsen og bestyrelsen er nu sammen med ministeriet, i gang med at udarbejde genopretningsplaner FGU-institutionen. Det skal efterfølgende godkendes af Børne- og Undervisningsministeriet v/ STUK.

Udskyder overtagelse I Roskilde skabte placeringen af FGU-skolen stor debat og uenighed i byrådet.

Kommunens forvaltning anbefalede en indflytning på ledige lokaler Handelsskolen. Men et politisk flertal foretrak i stedet en løsning, hvor FGU skulle ind i BOMI-bygningen med Hjerneskadecentret, der så i stedet skal rykke over på den anden side af Maglegårdsvej hos Handelsskolen.

Jette Henning understreger, at FGU fortsat vil købe BOMI. Men pga. de opståede økonomiske problemer kan man først i løbet af februar eller marts få godkendt en åbningsbalance i samarbejde med ministeriet. Det er en forudsætning for, at FGU-institutionen kan få finansieret købet af BOMI og dermed underskrive en købsaftale.

Derfor må den planlagt overtagelse af BOMI udskydes fra august 2020 til starten af 2021.

- Vi er selvfølgelig meget ærgerlige over, at FGU-Øst er kommet i denne uforskyldte situation, men vi arbejder hårdt på at komme i mål med etableringen af uddannelsen, forklarer Jette Henning.

I mellemtiden må FGU i Roskilde, der allerede er startet i den gamle produktionshøjskole ved Københavnsvej, fortsætte i disse meget utidssvarende lokaler gennem længere tid end forudset.

tk