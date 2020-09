Fulde venner i klammeri

Fredag aften ved 23-tiden blev et par berusede venner uenige om et ukendt emne, men det endte med, at de kom i klammeri og begyndte at skubbe til hinanden. Den yngste af mændene, en 27-årig mand fra Roskilde, slog den anden i hovedet. Det resulterede i, at den slagne mand mistede balancen og væltede omkuld. I faldet slog han hovedet mod en brosten og han mistede bevidstheden.