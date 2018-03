Fuld svensker på besøg

Onsdag eftermiddag kom en 59-årig svensk mand ind på Politigården i Skovbogade, hvor han henvendte sig i ekspeditionen. Hans måde at henvende sig på var ubehøvlet og meget provokerende. Det kan skyldes, at han var spirituspåvirket i sådan en grad, at politifolkene vurderede at han ville være til skade for sig selv, hvis gik løs. Han fik i stedet for lov til at sove branderten ud i detentionen.