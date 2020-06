Fuld pedal til og fra Trekroner

Ved ædruelig cykling og et godt øje til skiltene undervejs kan man dog atter finde tilbage til stien langs banen ved tunnelen under Østre Ringvej.

Når sommeren er ovre kan man imidlertid fortsætte med at cykle ligeud langs banen, for nu ryddes den 600 meter lange strækning mellem Solvænget og tunnellen ved Østre Ringvej.

Arbejdet gik i gang onsdag 3. juni, og det forventes endeligt afsluttet 1. september. Herefter kan man nærmest se hele vejen fra Røde Port til Trekroner, og det skaber således en hurtig og direkte cykelrute for de tusindvis af studerende og knap 5.500 fastboende i Trekroner - og ikke mindst for de mange, der eventuelt søger den anden vej.

Flere op på cyklen

- Os der bor i Trekroner cykler tre gange så meget som landsgennemsnittet. Hertil kommer de mange tusinde studerende på RUC og Absalon, som får nemmere adgang til bymidten og stationen. Vi håber, at vi på denne måde kan opmuntre folk til at tage cyklen lidt oftere. Personligt glæder jeg mig helt vildt, sagde borgmester Tomas Breddam onsdag formiddag, inden han rituelt klippede en gren over i samarbejde med formand for Plan- og Teknikudvalget, Daniel Prehn.