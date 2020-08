Fugleskydningen: Tid til traditioner trods coronaen

- For Roskilde er det godt, at vi igen har tid og plads til traditionerne samt ikke mindst det sociale samvær i byens mange foreninger, trods coronaens begrænsninger.

- Vi lever i en af verdens bedste byer og skal være taknemlige for, at det her hos os er lykkedes at begrænse corona-epidemien, så man nu også kan gennemføre dette arrangement.