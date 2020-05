Se billedserie Skydebrødrene på vej ind til Håndværkeren efter deres march gennem byen.

Fugleskydning udsat til august

Roskilde Avis - 12. maj 2020

En af Roskildes tilbagevendende begivenheder gennem mere end 200 år er fugleskydningen den første tirsdag i juli.

Her samles en række af byens bedste borgere fra Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab for at marchere gennem byen med en manende tale af borgmesteren på Stændertorvet undervejs til Restaurant Håndværkeren i Hersegade, hvor selve skydningen foregår, og en god frokost indtages.

Men i år har selskabet besluttet at udskyde arrangementet foreløbig til fredag den 28. august, hvor man håber at kunne afholde arrangementet, hvis coronaen og de tilhørende regler om sikkerhed tillader det til den tid.

Ellers kan det blive nødvendigt at aflyse for første gang siden 1940 under den tyske besættelse af landet.

Nye venter i kø

- Naturligvis er det rigtigt ærgerligt, hvis vi ikke får afviklet vores traditionsrige fugleskydning i år. Men vi kan under ingen omstændigheder gå på kompromis med skydebrødrenes helbred, siger formanden Carsten Nielsen.

Han er samtidig ærgerlig over, at en række nye medlemmer, der står i kø for at komme med i selskabet, har måttet vente. Det har nemlig ikke været muligt at foretage den traditionelle indballotering under corona-krisen.

Over 100 medlemmer plejer at deltage i den årlige fugleskydning, så corona-reglerne om forsamlingers størrelse skal ændres, før den kan afvikles.

Bestyrelsen undersøger nu mulighederne for at gennemføre optagelsen digitalt, når det ikke er muligt at gøre det på traditionel vis.