Tina Schøne er klar til at køre ud som frisør.

Frisør Schøne kommer kørende

Roskilde Avis - 03. marts 2020 kl. 08:42 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tina Schøne har haft egen salon i 30 år, nu har hun valgt at lukke den fysiske butik og i stedet rykke ud som mobil frisør.

Tina er udlært for 40 år siden og har haft frisøren på Kongebakken i 17 år.

Hun valgte at flytte salonen til hjemmeadressen i Terrasserne i Himmelev, så hun bedre kunne få tid til at komme på besøg hos foldboldsønnen, Lasse Schøne, hans kone og deres to børn, der i øjeblikket bor i Italien.

Men efter 12 år er hun flyttet fra Terrasserne og har derfor valgt at køre ud til sine kunder, i stedet for at have dem derhjemme.

- Det er ret hyggeligt, for nu er det dem, der serverer kaffe for mig, så det er som at komme på besøg, siger hun.

Nogle af kunderne har hun haft i næsten alle årene, og mange af dem, er hun blevet så gode bekendte eller venner med, så hun bliver lidt længere, hvis der ellers er tid til det.