Freunde får café på Ragnarock

- For os har det hele tiden ligget i kortene, at Ragnarock skulle have en ekstern forpagter, da vi aldrig har haft intentioner om selv at drive café. Derfor er vi glade for en stærk lokal partner, der allerede har bevist, at de forstår at drive en restaurant, som mange i Roskilde er glade for, siger museumsdirektør Henrik Bo Nielsen, fra ROMU-koncernen, som Ragnarock hører til.