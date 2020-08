Fremgang for Fællesbageriet: Leder efter nye ejendomme

Oprindelig blev fællesbageriet oprettet som et kooperativt selskab, der skulle sikre det daglige brød til en fornuftig pris for Roskildes arbejdere og landbo-befolkningi omegnen.

Både bestyrelsesformand Henrik Susaa og direktør Henrik Vincents lagde i deres beretninger vægt på, at selskabet fortsat har et socialt sigte.

Direktøren fremhævede samtidig, at Fællesbageriet har en vigtig interesse i at holde gang i Roskildes handelsliv ved at kunne leje sine mange butikker ud på rimelige vilkår og hjælpe deres ejere ved at give dem henstand og vise forståelse under corona-krisen.