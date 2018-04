FredagsJam med soul og funk til bagdelen

Bandet beskriver sig selv som et festligt band i den bedste sendetid, der giver publikum buler på armen og bevægelse i barmen og er for alle, som kan lide musik til både øret og bagdelen.

FredagsJam på Ragnarock er for nye, upcoming musikere, der på museets caféscene får mulighed for at optræde for et publikum og prøve repertoiret af.