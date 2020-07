?Les Goulus? viser heste-hovmod for fald på Stændertorvet.

Franske ryttere med galopperede storhedsvanvid

Den sidste sommerforestilling med Roskilde Teater på Stændertorvet foregår onsdag den 29. juli, klokken 16. Her kommer den franske trup 'Les Goulus' (de forslugne) med en forestilling om galopperende storhedsvanvid.

Tre ryttere forbereder sig til OL, hvor de med næsen i vejret og høje knæluft prøver at vise deres (h)ypperste.

For alt i verden opretholder de en attitude, hvor der sadles op med selvsikkerhed og arrogance - selvom hestene måske ikke altid er lige til at tøjle.

Med Monty Python-inspireret humor, er Les Goulus' aldrig helt til at forudsige - eller styre. De franske gadeskuespillere er børn fanget i voksne kroppe, som har rejst over hele verden og spillet gadeteater i 30 år. Gæstespillet i Danmark er arrangeret af Helsingør Internationale Gadeteaterfestival.

Til forestillingen er der gratis adgang, og Roskilde Teater følger alle Corona-anbefalinger om at holde afstand. Både spille- og publikumsområdet vil være afspærret med et begrænset antal siddepladser, så publikum er også velkommen til selv at tage en klapstol med!