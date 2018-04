Se billedserie Mélanie Gilmant og Clément Beauvois har været en uge på Absalons Skole for at lave en dokumentar-udsendelse til fransk tv. Foto: Jan Partoft

Fransk tv på Absalons Skole for at se: Friheden fungerer

Roskilde Avis - 27. april 2018

- Frihed og ligestilling fungerer, så børnene godt kan lære noget og bagefter bliver velfungerene borgere i samfundet.

For at se hvordan det fungerer har et fransk tv-hold netop i en uge fulgt undervisning og arbejde på Absalons Skole i Roskilde.

Mélanie Gilmant fra Lille er jounalist og Clément Beauvois fra Paris er reportage-fotograf, der er i gang med at lave en tv-dokumentar, som er beregnet for den fransk-tyske kulturkanal Arte.

Deres udgangspunkt har været de tre kendte ord fra den franske revolution Liberté, Égalité og Fraternité (Frihed, Lighed og Broderskab) for at se, hvordan det så virker i det danske samfund.

- Vi har set i mange internationale undersøgelser, at befolkningen i alle de nordiske lande er blandt de mest lykkelige i hele verden. Men hvordan er det lykkedes at få det til at fungere, så man tænker på andre faktorer end de rent økonomiske.

- Her på Absalons Skole har vi set på, hvordan tilfredse skolebørn kan blive til morgendagens velfungerende borgere i samfundet. Er der en sammenhæng mellem det danske skolesystem og folks velbefindende.

Formløs respekt

Først og fremmest har den franske journalist og fotograf fundet frem til, at eleverne godt kan have respekt og kalde en lærer ved fornavn. Man behøver ikke sige 'hr. lærer', for at få undervisningen til at fungere.

- Børnene er mere frie og siger lige, hvad de mener, mens vi i Frankrig har et mere formelt hieraki og lægger mere vægt på formerne end indholdet.

- Samtidig betyder det noget, at den samme gruppe børn følges ad i samme klasse hele vejen, fremfor at blive delt op og skilt måske op til flere gange. Det skaber en følelse af sikkerhed og sammenhold, samtidig med at man vænner sig mere til at skulle tage hensyn til nogen, der er anderledes.

- Dermed vil vi ikke sige, at alt i Danmark er godt, og alt er skidt i Frankrig. Så enkelt er det selvfølgelig ikke, men vi kan se, at I nok er kommet længere i virkeligheden med at gennemføre de berømte ord fra den franske revolution om frihed, lighed og broderskab.

En åben skole.

Det franske tv-hold har samtidig bidt mærke i, at Absalons Skole er åben, så man kan gå lige ind fra gaden. Andre børn kan også bruge legeredskaberne i skolegården, hvis de får lyst til det.

- Den slags er utænkeligt hos os, hvor der altid er hegn rundt om skolerne og helt låst af.

Under deres ture rundt i Roskilde har de to tv-folk også bemærket, at her er meget afslappet og fredelig by. På den måde hænger skolen tæt sammen med byen, hvor den ligger.

