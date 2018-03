Send til din ven. X Artiklen: Frank Birkebæk:S-tog gør Roskilde til soveby og forstad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frank Birkebæk:S-tog gør Roskilde til soveby og forstad

Roskilde Avis - 10. marts 2018 kl. 00:06 Af Frank Birkebæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde har en selvforståelse, som hverken er hoven eller bedrevidende. Den hviler på en tryg forvisning om, at benene bærer, hovedet fungerer og tøjet strammer de rigtige steder. Vi behøver ikke stå med huen i hånden, men vi kan samtidig holde både takt og tone.

Derfor har kommunen også formået at fastholde sin skarpe profil, tegnet af både nutiden og historien, selvom København kun ligger i en navlestrengs afstand, og som hovedstad gerne vil forsøge at skygge for sine naboer. Det går ikke med Roskilde.

Både bogstaveligt og overført ligger vi for højt på bakken til, at skyggen kan nå os, og paterniteten giver trods alt en vis autoritet i forhold til afkommet. Som alle ved, blev København nemlig udviklet af driftige folk fra Roskilde.

Selvstændig tænkning

Det har været karakteristisk for de mange, ikke mindst kulturelle, initiativer, som er blevet udviklet i kommunen gennem de seneste årtier, at København aldrig har været en del af tænkningen.

Ideerne er blevet udviklet i deres egen ret, med et uforstyrret sigte på Roskilde. Vi har ikke set mod København. Vi har set langt videre.

Så kommer der pludseligt noget så prosaisk som et S-tog og prøver at angribe vores integritet.

Hovedstadens system

S-toget er en del af hovedstadens kredsløbssystem, og tjener til at servicere denne store organisme. Fra forstæderne transporteres mennesker fra lejligheder og villaer til travle uddannelses- og arbejdspladser i centrum.

Eller til indkøb og fornøjelser. Og senere tager de så tilbage til forstaden for at spise, sove og gumle fredagsslik.

Som andre arterier og vener, skal toglinjerne sørge for, at hovedstaden får den nødvendige ilt til sine organers trivsel. Og hjertet i den organisme er Københavns centrum.

Roskilde er ikke en del af hovedstaden. Roskilde er ikke en forstad til København. Roskilde skal først og fremmest sørge for ilt til sin egen organisme.

Sit eget knudepunkt

Roskilde skal ikke være Københavns endestation.

Roskilde skal være sin egen begyndelse.

Byen har siden sin grundlæggelse som centrum i det nydannede danske rige for 1000 år siden været et trafikalt knudepunkt, hvorfra trafikken fordeltes til både Sjælland internt og til de øvrige landsdele.

Den position er blevet udfordret i de seneste årtier.

Første gang da motorvejen fra hovedstaden til hovedlandet fraveg den gamle hovedvejsføring over Roskilde, og i stedet blev anlagt over Køge.

Værre blev det, da det nye interregionale togspor fik samme linjeføring.

Købstad er bedre end forstad

Roskilde er så at sige blevet afsnøret, og det ender med, at vi skal til Køge for at komme videre ud i den store verden.

Tilbage har vi en position som regional fordelingsstation, med det, der engang blev kaldt bumletogs-forbindelse til Jylland.

Hvis vi bare skal bevare denne position, skal vi nok ikke omdanne Roskilde til endestation for Københavns interne trafik.

Men vigtigst i den debat er det at forsvare Roskildes status som et selvstændigt, uafhængigt, mangfoldigt samfund, der ikke er transformeret til en soveby, drænet for energi af hovedstaden.

Det er i Roskildes egenart, vi finder identitet og fællesskab, og dermed også den selvforståelse, jeg indledte med.

Et skrækscenarie for Roskildes udviklingshistorie kunne meget let komme til at se sådan ud: fra landets hovedby i middelalderen til købstad til - forstad.

Jeg vil gerne plædere for, at vi forbliver købstad.