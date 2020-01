Gennem mere end 40 år forvandlede Frank Birkebæk Roskilde Museum fra en lille lokal institution til et stort regionalt kulturcenter. Samtidig engagerede han sig på mange andre fronter i Roskildes udvikling. Foto: Jens Wollesen

Frank Birkebæk: Tænk i forandringer, når det går godt

Roskilde Avis - 30. januar 2020

Det er, når det går godt, at man skal tænke i forandringer.

Kun gennem forandring kan man fastholde det værende, og den der falder i søvn i de gode tider, risikerer at vågne op til store udfordringer.

Selv i Roskilde.

Vi kan i det store hele forsikre hinanden om, at meget er godt: Sjællands førende købstad, største handelsby, attraktiv bosættelseskommune med mange veluddannede tilflyttere.

Godt nok smuttede det nye interregionale og internationale togspor fra Roskilde, der siden middelalderen har været Sjællands trafikknudepunkt.

Godt nok smuttede det regionale supersygehus fra Roskilde, Sjællands mest folkerige by.

Og godt nok smuttede begge dele til Køge, som kendte sin politiske besøgelsestid.

Sprækker i billedet

Men så har vi fået andet til kommunen: uddannelsesinstitutioner, politi, domstol, skat og meget mere. Befolkningstallet stiger, huspriserne stiger, skattegrundlaget er solidt (selvom de inddrevne skattekroner åbenbart ikke altid forvaltes lige klogt).

Roskilde er også placeret på det kulturelle Danmarkskort. Lokalt har vi udråbt os selv til musikbyen. Og vores kulturinstitutioner profilerer byen nationalt og internationalt.

Så politikerne kan gå ned ad gågaden, løfte på hatten og hilse fornøjet på alle de potentielle vælgere.

Men det er også i gågaden, at de ser en af sprækkerne i det gode billede: de tomme butikker. Og der andre udviklinger, som kalder på opmærksomhed: Vikingeskibsmuseet er truet af de klimaforandringer, som også truer de fjordnære bebyggelser. Sygehussituationen er uafklaret. Store byggeprojekter bliver forsinkede. Interregionale og internationale tog begynder at køre udenom Roskilde. Kommunen optræder aldrig i nationale trafikplaner, og bliver trafikalt mere og mere snøret af.

Motorvej til Ringsted

Vi skal have gang i diskussionen om motorveje til og fra Roskilde? Uanset fremtidens klimaløsninger, vil infrastruktur stadig være et centralt emne. Vi har motorvej til Holbæk og København. Men vi skulle for længst have haft en motorvej til Ringsted, som kunne forbinde os og hele Nordvestsjælland med den vest-og sydgående interregionale trafik.

Vi skal også overveje, hvordan vi bedre får nyttiggjort allerede eksisterende muligheder, f.eks. Roskilde Universitet. Denne profilskabende gave til kommunen, er aldrig rigtig er blevet pakket ud. Vi er en universitetsby, hvor de studerende er fraværende i byens daglige liv.

Heldigvis syner de andre uddannelsesinstitutioners elever, men vi skal have Roskilde Universitet ind til Roskilde.

Byg nogle studie- og undervisningshuse til universitetet på Sankt Hansgrunden. Der kunne vi placere nogle af Europas smukkest beliggende universitetsbygninger og for alvor gøre Roskilde til universitetsby.

Hvis det er længe siden, at man har været i Køge, så tag en tur til dette energiske vækstrum. Andre byer, som vi før smilede ad, udvikler visioner og planer, som snart vil gøre dem langt mere attraktive. Næstved, Slagelse, Helsingør, Hillerød, for at pege på et par sjællandske. De jyske tør jeg slet ikke at nævne.

Forskning og uddannelse

Jeg er, som de fleste andre Roskilde-borgere, umådelig glad for byen. Den har indtil nu kunnet fastholde sin klare profil, uantastet af hovedstaden. Jeg har set det som en af Roskildes største styrker, at vi ikke tænker København når vi tænker Roskilde. Vi har udviklet vores projekter på egne præmisser, og har altid fundet den plads, hvor hovedstaden ikke skygger.

Roskildes position skal være uantastet i fremtiden, og det vil kun kunne fastholdes med visionener for Roskilde 2025 eller 2030. De visioner, som skal lukke sprækkerne. Antageligvis findes planerne allerede:

Planer f.eks. for den bæredygtighed og klimahåndtering, som vil betyde ændrede adfærdsmønstre i fremtiden og hidtil usete statslige indgreb, hvis omfang vi i dag kun kan gisne om.

Planer for optimerede vilkår for alle uddannelsesinstitutioner og for at få Risø og Roskilde Universitet integreret i byen. Roskildes status som uddannelses- og forskningsby skal understøttes og udvikles.

Hundeluftende nethandlere

Planer for at rede byens arkitektoniske sjæl, bymidten, så den ikke ender som forslummede hundeluftergader for alle netkøberne.

Sagen om julebelysningen handlede grundlæggende om solidaritet overfor det fællesskab, som skal sikre en aktiv bymidte, og i det fællesskab har du og jeg, handelslivet og kommunen et ansvar.

Det samme har byens kulturinstitutioner, for fremtidens attraktion i bymidten skal være et handelsliv, spundet ind i kulturelle events, så den kulturelle-sociale dimension bliver den faktor, der gør analog handel mere attraktiv end digital nethandel. Det kommende besøgscenter ved domkirken vil uden tvivl være et bidrag til revitalisering af bymidten, men det skal følges af flere indsatser.

Skåltaler med tæsk

Planer for det kulturliv, der er vores fællesskabs sjæl og lige nu roses i skåltaler, men tæskes med besparelser.

Planer for fremtidens sundhedstilbud og bedre samarbejdsrelationer indenfor sundhedssektoren. Gerne også planer, som tør tænke på tværs af de ellers meget kasseopdelte politikområder, som kommunen forvalter. F.eks. anerkende kulturområdets muligheder for at fremme sundhed og bidrage til sociale relationer.

I det hele taget planer, som evner at pege på samfundsløsninger, der ikke nødvendigvis er set før: nye sociale fællesskaber og bosættelses-mønstre, brugsfællesskaber, lokalliv som balance til globalisering. Planer hvor Roskilde bliver rollemodellen.

Det er de planer, som de gode tider kræver for fortsat at være gode tider.

Der er ingen tvivl om, at Roskilde magter det, og kan styrke sin position uden for hovedstadens skygge. Kun i den tænkning kan byen/kommunen fastholde sin placering som en af landets klarest profilerede købstæder.

Fælles dynamo i regionen

Samtidig skal det med i ligningen, at Roskilde er en af dynamoerne i Region Sjælland. Desværre er det en region, som på mange områder har været i defensiven og som f.eks. endnu ikke har formået at drage nytte af hovedstadens nærhed og hovedstadens behov.

Som nævnt er der allerede udviklinger i nogle af regionens købstæder, som bærer gode løfter i sig.

Kunne Roskilde ikke tage initiativer sammen med de øvrige købstæder. Initiativer som kunne fremme regionens synlighed og demonstrere, hvordan man her kan medvirke til at løse hovedstadens bosættelses-problemer, regionens infrastruktur (prøv at tage turen i egen bil eller offentlig transport fra Odden til Rødby), social mobilitet og fastholdelse og udvikling af arbejdspladser og offentlige institutioner.

Roskilde kunne begynde med Køge, hvor man, som alle ved, er i fuld gang med at lade batterierne op.

Roskilde og Køge kan sagtens kombinere en sund indbyrdes konkurrence med strategiske samarbejder, som vi allerede gør det nu med fællesskabet om Universitetshospital Sjælland.

Hele denne regionale tænkning, som kun i meget begrænset omfang har været praktiseret indtil nu, kan være en del af Roskildes fremtidsvision og bidrage til at styrke udviklingen både i kommunen og regionen.

Forstadstænkning i S-toget

Man må aldrig henfalde til forstadstænkning, og sætte sig i S-toget til København. Roskilde kan selv.

Når man har hørt domkirkens klokker bimle, set at Festivalen annoncerer sin 50-års fødselsdag, betragtet en flok skræppende gæs på himlen over fjorden og velbehageligt tøvet ved duften fra Rådhuskælderen, så ved man, at det aldrig kan gå helt galt.

Frank Birkebæk

Januar 2020

Blå bog

Gennem mere end 40 år var Frank Birkebæk leder for Roskilde Museum

I løbet af den tid voksede det fra et lille bymuseum til en stor regional kultur- og udstillingsvirksomhed, ROMU.

Roskilde Museum omfatter i dag hovedmuseet i hele karréen ved Skt. Ols Stræde, rockmuseet Ragnarock, Lützhøffts Købmandsgård, Børge Dahls Håndværkermuseum, Lejre Museum, Tadre Mølle og Færgegården i Hornsherred ved Frederikssund.

Birkebæk forstod lige fra begyndelsen, at et museum skal fange tilskuernes - og dermed også de bevilgende myndigheders opmærksomhed.

Han var ikke kun museumsmand men involverede sig på mange fronter for at udvikle sin hjemby. Det var også en del af begrundelsen, da han for et par år siden modtog Ny Carlsbergfondets store hæderslegat på 250.000 kr.

Frank Birkebæk har sammen med apoteker Paul Bundgaard også været en af frontfigurerne i Roskildes Sygehusgruppe, der kæmper ihærdigt for at bevare så meget som muligt af det lokale hospital.