Se billedserie Mikael Melby med en skitse af hans store billede af dronningen. Det tog ham kun tre timer at male, men der var smykkerne heller ikke på.

Send til din ven. X Artiklen: Fra verdenskendt operasanger til kongelig portrætmaler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra verdenskendt operasanger til kongelig portrætmaler

Roskilde Avis - 11. marts 2020 kl. 00:38 Af Anette GundlachFoto: Kim Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mikael Melbye har sunget sammen med Pavarotti, er blevet headhuntet af den verdensberømte dirigent Herbert von Karajan, har modtaget ridderkorset og fået dronning Margrethe til at stå model til et af sine billeder blandt meget andet.

Da Roskilde Avis møder ham i hans hjem i domkirkebyen, står det helt klart, at han må være den kendteste roskildenser i verden lige nu, selvom han går ganske stille med dørene.

Han startede karrieren som international operasanger som 20-årig, og i dag kan han bryste sig af at have malet portrætter af dronningen og hendes tætteste familie, flere politikere og mange andre kendte og mere ukendte personer, som han får besøg af i sit hjem.

Mikael viser rundt i sit atelier på første sal i det store hus, som ligger midt i Roskilde på et af byens grønneste og hemmeligste steder.

Her bor han sammen med sin mand operasangeren Jan Lund, der har indrettet stueetagen som musikrum med flygel og plads til sangelever.

Rundt omkring kunstnerens fødder hopper en lille venlig dansk-svensk gårdhund, som er hans trofaste rejsekammerat, når turen går til hans mange meter højloftede atelier i det andet hjem, der ligger i Toscana.

Det er her de store lærreder bliver transporteret hen i ruller, fordi der er så meget plads.





Dronning med pang På væggen i Roskilde hænger en skitse af dronningen.

Han fortæller, at det kun tog ham tre timer at male det vellignende og detaljerede ansigt, med den perfekte frisure og de fine detaljer i tøjet. Billedet skulle han bruge, mens han portrætterede hende i hel figur.

Som man kan se på billedet har dronningen noget så usædvanlig som en ensfarvet kjole på i sølvtone, der passer perfekt til smykkerne på hovedet og omkring halsen. Det viser sig da også, at netop farven på kjolen, er en del af kunstnerens egen fantasi.

Mikael havde spurgt om hun havde en kjole i en grålig tone, hun kunne tage på til portrættet. Til det svarede hun:

- De ved jo, at jeg bedst kan lide pangfarver, fortæller Mikael, så man blev enige om den æblegrønne kjole som Dronningen bar til sin fødselsdag. Dronningen gav lov til, at Mikael malede den i en anden farve og dermed opstod den sølvgrå kjole på billedet.

Han spurgte hende derfor, om hun havde en kjole i en grålig tone, hun kunne tage på. Til det svarede hun:

- De ved jo, at jeg bedst kan lide pangfarver, siger Mikael, men han fik lov til at male kjolen i den farve han helst ville.





Tog selv adgangsbillet Mikael startede med at male som lille, hvor han lærte det af sin kunstnermor. Senere stod han i flere omgange i lære hos andre kunstmalere, som han har mødt på sin vej. Den danske maler Kay Christensen og to amerikanske portrætmalere.

Og selvom operaen på de internationale scener fyldte det meste af hans arbejdsliv fra han var 20 til op i 50'erne, stoppede han aldrig med at svinge penslen.

Da hans gode ven og kollega Kgl. Kammersanger Ib Hansen stoppede ved den Kongelige Opera i 1994, indløste Mikael Melbye uden at vide det sin adgangsbillet til at blive en kendt portrætmaler.

Når de store kunstnere på Det Kgl Teater går på pension, får de ofte et portræt op at hænge i samlingen, men det fik Ib Hansen ikke, forklarer han.

- Jeg tænkte, at det skulle være løgn, og fik fat i et ikke offentliggjort fotografi af Ib Hansen, hvor han er afbilledet i sin signaturrolle som Geronimus i Maskarade og malede et portræt efter det. Teaterledelsen mente publikum skulle vide at Ib Hansen var blevet malet, og udstillede det i balkon-foyeren på Det Kongelige Teater i to måneder, og så begyndte opgaverne at vælte ind.

Dronningen var så glad for portrættet, at hun valgte, at det skulle på et frimærke i anledning af hendes 40 års jubilæum.



Brev til dronningen Efter nogle år, blev der blev ringet fra Frederiksborg Museum, som har den største portrætsamling i Danmark.

De ville bestille et billede af den afgående formand for Ny Carlsbergfondet Povl Krogsgaard-Larsen og afsløre det på en stor udstilling med alle Mikaels billeder. Og det er her, at hans portræt af dronningen kommer ind i billedet. Han tænkte, at han havde brug for en showstopper til udstillingen.

Det kunne han, hvis han kunne afsløre et helt nyt portæt af Danmarks dronning.

Derfor skrev han til hende, om hun ville være med.

Det ville hun, og hun var på den måde med til at trække hele 126.000 gæster til udstillingen, som selvfølgelig gjorde Mikael Melbyes portrætevner endnu mere kendte.

Han erkender, at hans anseelse i operaverdenen har banet noget af vejen for ham i kunstverdenen.

- Folk kender mig og har tillid til mig. Det gør det noget lettere at lukke mig ind, end hvis jeg havde været et ukendt ansigt.

Evnerne har han dog også i orden, både de musikalske og malertekniske, da han er blevet kontaktet og opfordret igen og igen på grund af sin dygtighed.

Helt stille - Det vigtigste, når man maler et portræt er at komme under huden på folk, fortæller Mikael, der tilbringer mange timer sammen med "ofrene" for at komme ind på livet af dem, så han lærer dem at kende.

- Det er et stort ansvar at portrættere, forklarer Mikael, og da han skulle vise dronningen billedet for første gang, var han nervøs.

Hun havde stået model i timevis for ham.

- Da hun så billedet, blev hun helt stille og bad om en stol. Dronningen fik senere billedet i 70 års fødselsdagsgave. Og som tegn på, at hun er glad for portrættet, blev hendes 40 års jubilæumsfrimærke lavet efter billedet

Prins Henrik var så begejstret for det, at han spurgte, om han måtte købe den lille skitse af sin kone, men den hænger dog stadig i Mikaels atelier.

Og på den måde blev det til virkelighed, da et ældre familiemedlem for mange år siden bekendtgjorde, da Mikael endnu ikke havde fundet sin livsvej som dreng. At i deres familie kunne man gå i tre retninger: Enten blev man præst, maler eller landevejsrøver.

Mikael Melby fik i fredags offentliggjort et billede af Pia Kjærsgård. Han har malet det, fordi hun var formand for Folketinget, og det skal hænge på Christiansborg.





Noget af falde tilbare på Mikael har utallige uddannelser i bagagen. Fotograf, lysdesigner og under studiet på musik-konservatoriet læste han også til konservator. Men for det meste var det maleriet han prøvede at dygtiggøre sig i.

Det foregik på vej rundt i verden, når han ikke lige stod på nogle af de største scener og sang eller modtog utallige priser, som Reumertprisen og internationale priser som The Golden Pegasus, og så blev han selvfølgelig slået til Ridder af Dannebrogsordenen af 1. grad af dronningen.





Konservator uddannelsen blev der ikke behov for, men den er igen opstået af lutter interesse for faget. Og Mikael har flere billeder liggende i atelieret, som venter på en kærlig hånd.