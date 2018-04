Dorte Sørensen stopper hos Slagter Frimann efter 38 år. (Foto: Charlotte Christensen)

Fra ping-pong over disken til pensionist

Roskilde Avis - 09. april 2018 kl. 06:11 Af Charlotte Christensen

Lørdag 14. april takker Dorte Sørensen af efter mere end 38 års ansættelse hos Slagter Frimann i Støden.

Dorte har valgt at gå på pension, men det bliver ikke let for hende at skulle undvære de mange kendte ansigter blandt kunderne.

Den daglige ping-pong, de friske bemærkninger, smådrillerierne og kontakten med kunderne, kommer hun til at savne.

- Jeg har jo været på inventarlisten i butikken, lige siden jeg blev 'headhuntet' af Peter Frimann for 38 år siden, mens jeg var elev på slagteriskolen. Han var min lærer, og spurgte om jeg ville arbejde for ham, for han var ved at åbne sin slagterbutik i Clermontgade i 1979, der hvor Gastronetten ligger i dag, fortæller Dorte.

- Jeg sagde ja, for jeg ville gerne arbejde i butik, og jeg har været her lige siden.

Hun har blandt andet arbejdet sammen med den nuværende ejer af butikken Palle Christensen i 30 år, først som kollega og senere som ansat under ham.

- Gennem årene har jeg set, hvordan det i starten ofte var hjemmegående husmødre, der købte ind hos slagteren. De skulle hjem med varerne og kokkerere. I dag er kunderne meget glade for de nemme retter, som vi har tilberedt, så de bare skal varmes. Der er sket en stor forandring på det område, oplever hun.

Dorte har gennem årene taget sig af mange forskellige opgaver i butikken. Den bedste er der, hvor hun får lov at ekspedere så mange kunder som muligt.

- Det er meget, meget vigtigt for mig, at jeg kan få lov at have den der gode ping-pong med kunderne. Jeg kommer til at savne kundekontakten vildt og voldsomt, men jeg bliver jo nødt til at skulle stoppe på et tidspunkt. Og det er så nu, siger Dorte.

Farvel-reception

- Jeg har jo sommeren til at vænne mig til pensionistlivet. Jeg skal helt sikkert dyrke noget motion, for jeg er jo vant til at være i gang hele dagen. Det bliver nok noget styrketræning eller nogle vandreture. Jeg skal også nyde byens mange kulturtilbud, så jeg skal nok få tiden til at gå, forsikrer hun.

Men først skal Dorte sige farvel til alle kunderne ved en reception lørdag 14. april kl. 11-14 ved Slagter Frimann i Støden.