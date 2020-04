Fra øverste hylde: To fantastiske sci-fi tegneserier

Linda og Valentin er agenter for den jordiske organisation Rumtidstjenesten. Med deres rumskib kan de rejse til et hvilket som helst punkt i universet og i tiden. Gennem deres eventyr besøger de bl.a. både Jordens fortid og fremtid samt mange fjerne planeter og steder.

Gennem 21 albums, der er samlet i syv samlebind, bevæger serien sig på en tidslinje, der strækker sig fra år 1000 til år 3152, hvilket giver mulighed for et væld af spændende historier i forskellige lokationer. Serien er fyldt med spændende karakterer og mageløse miljøer. Fantasien får masser af plads, men holdes i stram snor, og det er nok seriens største force.

Yoko Tsuno Bind 1-7

Yoko Tsuno er en af de første fransk/belgiske kvindelige tegneseriehelte. De første 27 album i serien samles nu i ni samlebind, hvoraf de første syv er udkommet. Hvert samlebind indeholder tre af de originale album, men ikke i kronologisk rækkefølge, som det ellers ofte ses. Samlebindene er tematiske, sammensat af skaberen himself. For eksempel 'Jorden kalder Vinea', der samler tre af historierne om Yoko og hendes tro følgesvende Vic og Pols møder med et 400.000 år gammelt folk, der er flygtet fra en katastrofe på deres egen planet, og lever skjult i jordens indre, og 'De tyske eventyr', med bl.a. den klassiske historie 'Vampyren fra Rothenburg', og et tema, der er mere krimi, end seriens sædvanlige science fiction.